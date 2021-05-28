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Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу - Песков

13:00 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) вызывает сожаление в Кремле. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь можно только выразить свои сожаления", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать данное решение Вашингтона.

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