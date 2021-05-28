Суд приговорил на сроки от 5 до 12 лет экс-полицейских, сфабриковавших дело Голунова
14:00 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд приговорил на сроки от 5 до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корр. ТАСС.
"Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Максима Уметбаева - к 8 годам, Романа Феофанова - к 8 годам колонии, Акбара Сергалиева - к 8 годам колонии, Дениса Коновалова - к 5 годам колонии", - огласил решение судья Сергей Груздев.
НОВОСТИ
- 13:32 28.05.2021
- Глава Ryanair назвал неточной расшифровку властей Белоруссии о переговорах пилота - Reuters
- 13:20 28.05.2021
- Путин поздравил Асада с победой на выборах и пообещал и впредь поддерживать Сирию
- 13:15 28.05.2021
- Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады
- 13:05 28.05.2021
- Отказ принять рейсы в обход Белоруссии связан с согласованием точек влета в РФ - Песков
- 13:00 28.05.2021
- Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу - Песков
- 12:50 28.05.2021
- Филипп Киркоров принял участие в шоу Сбера «Король на районе»
- 12:32 28.05.2021
- Ватные палочки и пластиковую посуду планируется запретить на уровне закона - Абрамченко
- 12:20 28.05.2021
- Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
- 12:05 28.05.2021
- Всебелорусское собрание сможет объявлять импичмент президенту
- 12:00 28.05.2021
- В России выявили 9 252 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать