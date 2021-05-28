Суд приговорил на сроки от 5 до 12 лет экс-полицейских, сфабриковавших дело Голунова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд приговорил на сроки от 5 до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корр. ТАСС.

"Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Максима Уметбаева - к 8 годам, Романа Феофанова - к 8 годам колонии, Акбара Сергалиева - к 8 годам колонии, Дениса Коновалова - к 5 годам колонии", - огласил решение судья Сергей Груздев.