Минтруд не видит предпосылок для введения в РФ четырехдневки - Котяков
14:12 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд России не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. При этом министерство готово рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят, сообщил журналистам в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, к данному моменту Минтруд не получал инициативу, которая была бы "сформирована, обоснована", где была бы объяснена необходимость сокращенной недели. "Потому что мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим", - отметил Котяков в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ.
Он заверил, что "как только одна из инициатив поступит" в Минтруд, ведомство ее "обязательно рассмотрит".
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