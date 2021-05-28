Глава ЕК отправила Тихановской план поддержки "демократической Белоруссии" на 3 млрд евро

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отправила экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской "Экономический план для демократической Белоруссии" объемом 3 млрд евро. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро.

"Председатель написала сегодня письмо лидеру оппозиции Белоруссии Светлане Тихановской и другим оппозиционерам, выражая свое уважение и восхищение. Она изложила в письме Экономический план поддержки демократической Белоруссии объемом до 3 млрд евро, который представлен сегодня Совету ЕС", - сказала она.