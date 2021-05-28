Литва высылает двух белорусских дипломатов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Литвы объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Белоруссии. Об этом в пятницу сообщил МИД республики.

"Сегодня, 28 мая, представитель посольства Белоруссии в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.