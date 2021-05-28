Правительство РФ с 1 июля снизило экспортную пошлину на соевые бобы до 20%
15:32 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России на период с 1 июля 2021 года до 31 августа 2022 года снизило экспортную пошлину на соевые бобы с 30 до 20%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.
"В России с 1 июля 2021 года вводятся новые пошлины на вывоз соевых бобов. Такое постановление утвердило правительство. Размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее чем 100 долларов за тонну", - отмечается в сообщении.
Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%.
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