Правительство РФ с 1 июля снизило экспортную пошлину на соевые бобы до 20%

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России на период с 1 июля 2021 года до 31 августа 2022 года снизило экспортную пошлину на соевые бобы с 30 до 20%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.

"В России с 1 июля 2021 года вводятся новые пошлины на вывоз соевых бобов. Такое постановление утвердило правительство. Размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее чем 100 долларов за тонну", - отмечается в сообщении.

Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%.