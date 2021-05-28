Российские пограничники задержали японскую шхуну возле Сахалина
16:00 28.05.2021 Источник: Интерфакс
понскую рыболовецкую шхуну с крабом на борту задержали сахалинские пограничники в пятницу в Охотском море в экономзоне РФ, шхуна опасно маневрировала и остановилась только после предупредительной стрельбы, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
"В исключительной экономической зоне Российской Федерации в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг - Япония), экипаж которой не выполнил законное требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. "В целях пресечения противоправной деятельности была произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф", - отмечает пресс-служба.
На борту японского судна пограничники обнаружили живых крабов разных видов, а также варено-мороженую крабовую продукцию и промысловое оборудование. Шхуна задержана и доставлена в порт Корсаков (юг Сахалина) для разбирательства.
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