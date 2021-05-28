Китай установил рекорд, удержав плазму в течение 101 секунды при 120 млн градусов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские ученые из Института физики плазмы в городе Хэфэй установили рекорд по удержанию плазменного разряда в токамаке - установке термоядерного синтеза, которую иногда называют "искусственным солнцем". Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа, им удалось на протяжении 101 секунды удерживать его при температуре в 120 млн градусов.

Предыдущий рекорд "искусственного солнца" был установлен в Южной Корее в 2018, тогда плазму удалось удерживать при температуре 100 млн градусов Цельсия на протяжении 20 секунд. Важнейший параметр работы токамака - время удержания плазмы в магнитном поле, поэтому наблюдатели обращают внимание, что нынешний рекорд китайских ученых превзошел достижение их коллег из Южной Кореи в пять раз.

Слово "токамак" расшифровывается как "тороидальная камера с магнитными катушками". Со временем эта русскоязычная аббревиатура стала международным термином. Экспериментальные установки используются для исследования возможности управления термоядерным синтезом, который может стать практически неиссякаемым источником энергии.