Китай установил рекорд, удержав плазму в течение 101 секунды при 120 млн градусов
16:12 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские ученые из Института физики плазмы в городе Хэфэй установили рекорд по удержанию плазменного разряда в токамаке - установке термоядерного синтеза, которую иногда называют "искусственным солнцем". Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа, им удалось на протяжении 101 секунды удерживать его при температуре в 120 млн градусов.
Предыдущий рекорд "искусственного солнца" был установлен в Южной Корее в 2018, тогда плазму удалось удерживать при температуре 100 млн градусов Цельсия на протяжении 20 секунд. Важнейший параметр работы токамака - время удержания плазмы в магнитном поле, поэтому наблюдатели обращают внимание, что нынешний рекорд китайских ученых превзошел достижение их коллег из Южной Кореи в пять раз.
Слово "токамак" расшифровывается как "тороидальная камера с магнитными катушками". Со временем эта русскоязычная аббревиатура стала международным термином. Экспериментальные установки используются для исследования возможности управления термоядерным синтезом, который может стать практически неиссякаемым источником энергии.
НОВОСТИ
- 17:00 28.05.2021
- Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток"
- 16:32 28.05.2021
- Возможное вмешательство Украины в американские выборы расследуют в США
- 16:00 28.05.2021
- Российские пограничники задержали японскую шхуну возле Сахалина
- 15:32 28.05.2021
- Правительство РФ с 1 июля снизило экспортную пошлину на соевые бобы до 20%
- 15:12 28.05.2021
- Литва высылает двух белорусских дипломатов
- 15:00 28.05.2021
- В Москве осуждены выходцы из Таджикистана, планировавшие теракт с помощью грузовика
- 14:32 28.05.2021
- Глава ЕК отправила Тихановской план поддержки "демократической Белоруссии" на 3 млрд евро
- 14:12 28.05.2021
- Минтруд не видит предпосылок для введения в РФ четырехдневки - Котяков
- 14:00 28.05.2021
- Суд приговорил на сроки от 5 до 12 лет экс-полицейских, сфабриковавших дело Голунова
- 13:32 28.05.2021
- Глава Ryanair назвал неточной расшифровку властей Белоруссии о переговорах пилота - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать