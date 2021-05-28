0
0
97
НОВОСТИ

Возможное вмешательство Украины в американские выборы расследуют в США

16:32 28.05.2021 Источник: Газета.Ru

Американские прокуроры расследуют возможное вмешательство украинских чиновников в выборы президента США в 2020 году, сообщает издание New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, прокуратура Бруклина заподозрила нескольких бывших и нынешних официальных лиц Украины в сотрудничестве с личным адвокатом действовавшего на тот момент американского лидера Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Как считает следствие, украинские чиновники могли распространять сведения, порочащие соперника Трампа на выборах Джо Байдена. Речь идет, в том числе об обвинениях в коррупции в адрес демократа.

В частности, бруклинская прокуратура обращает внимание на поездку Джулиани в Европу в конце 2019 года. Как рассказали источники, тогда адвокат Трампа встретился с рядом украинских официальных лиц, в том числе с депутатом Верховной рады Андреем Деркачем, который находится «в центре расследования».

По данным издания, в настоящий момент неизвестно, будут ли предъявлены обвинения кому-либо из фигурантов расследования.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 28.05.2021
Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
0
69
19:20 27.05.2021
Армия РФ должна быть компактной, но эффективной - Путин
0
139
21:23 26.05.2021
"Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
0
212
18:50 26.05.2021
Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
0
233
13:00 26.05.2021
Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
0
249
16:12 25.05.2021
Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин
0
322
14:32 25.05.2021
Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины
0
318
18:00 24.05.2021
МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
0
418
17:00 24.05.2021
Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
0
392
12:30 23.05.2021
Сербия получила от России танки и бронемашины в рамках военно-технической помощи
0
509

Возврат к списку