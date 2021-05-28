Возможное вмешательство Украины в американские выборы расследуют в США

16:32 Источник: Газета.Ru

Американские прокуроры расследуют возможное вмешательство украинских чиновников в выборы президента США в 2020 году, сообщает издание New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, прокуратура Бруклина заподозрила нескольких бывших и нынешних официальных лиц Украины в сотрудничестве с личным адвокатом действовавшего на тот момент американского лидера Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Как считает следствие, украинские чиновники могли распространять сведения, порочащие соперника Трампа на выборах Джо Байдена. Речь идет, в том числе об обвинениях в коррупции в адрес демократа.

В частности, бруклинская прокуратура обращает внимание на поездку Джулиани в Европу в конце 2019 года. Как рассказали источники, тогда адвокат Трампа встретился с рядом украинских официальных лиц, в том числе с депутатом Верховной рады Андреем Деркачем, который находится «в центре расследования».

По данным издания, в настоящий момент неизвестно, будут ли предъявлены обвинения кому-либо из фигурантов расследования. Газета.Ru