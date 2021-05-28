Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток"

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север - Юг"). Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", - приводятся в сообщении слова Николая Шульгинова.