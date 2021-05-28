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Минск возбудил дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за инцидент с флагом Белоруссии

17:12 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса после инцидента с государственным флагом Белоруссии. Об этом сообщила в пятницу Генеральная прокуратура республики.

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении ведомства.

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