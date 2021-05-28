ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки
17:40 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской молодежной радикальной группировки "МКУ". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств ("МКУ")", - отметили в ЦОС. В результате в Саратове задержаны 14 участников указанной группы.
У них изъяли значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций. "Члены группы дают признательные показания", - сообщили в ФСБ.
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