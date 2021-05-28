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НОВОСТИ

В Москве во второй раз пройдет конкурс «Новый учитель музыки»

18:12 28.05.2021

В столице с 1 июня по 15 сентября будет проходить конкурс педагогического мастерства «Новый учитель музыки». К участию приглашаются педагоги, работающие в московских образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки.

Конкурс предполагает три этапа: дистанционный отбор (1 июня – 15 сентября), полуфинал (20 сентября – 25 октября) и финал (26 октября – 30 ноября). Участники пройдут тренинги, разработают сценарии уроков для «Московской электронной школы», сразятся в блиц-турнире. Финалисты должны будут представить разработку «Урок музыки в XXI веке» и ответить на вопросы экспертов.

Впервые конкурс «Новый учитель музыки» прошел в 2020 году. В нем приняли почти 400 педагогов из 345 образовательных организаций столицы. Девять финалистов прошли курс повышения квалификации в Московском педагогическом университете. Победителям вручили комплект оборудования «Музыкальный класс в современной московской школе». Подать заявки на участие в конкурсе можно до 31 мая на сайте центра «Патриот.Спорт».

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