Полиция Гамбурга открыла огонь по вооруженному ножом мужчине
19:25 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель германского Гамбурга, вооруженный ножом, застрелен в пятницу во время полицейской операции. Об этом сообщили правоохранители в "Твиттере".
Инцидент произошел в северной части города. Там неизвестный мужчина останавливал проезжающие автомобили и грозил водителям ножом. Стражи порядка, прибыв по вызову, пытались нейтрализовать нарушителя спокойствия при помощи перцового баллончика и электрошокера. После этого один из полицейских произвел выстрел и смертельно ранил нападавшего.
"Ведется следствие, выясняются мотивы и личность убитого. Экстремистский мотив не исключается", - говорится в сообщении.
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