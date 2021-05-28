Минск назвал условие возвращения режима свободной торговли с Украиной
20:11 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия готова вернуть режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров. Об этом заявил в пятницу журналистам высказал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, сообщает пресс- служба МИД Белоруссии.
"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - сказал Гуринович.
Он отметил, что в последнее время, "Украина систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ", и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
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