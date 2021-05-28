Администрация Байдена пока не приняла решения по санкциям против Белоруссии
21:01 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена пока не приняла решение по новым санкциям в отношении Белоруссии, однако помощники американского лидера в ближайшее время представят ему различные варианты действий. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"У меня нет никаких новых данных", - сказала она, отвечая на вопрос о решении по санкциям. "Команда президента сделает подборку некоторых вариантов действия для него", - сообщила при этом Жан-Пьер, добавив, что через какое-то время она сможет объявить о чем-то дополнительно.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в тесном контакте с Европой вырабатывают меры против Белоруссии в свете инцидента с самолетом компании Ryanair ("Райанэйр"), в том числе возможные санкции. В свою очередь сам американский лидер отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какие конкретно меры собирается Вашингтон предпринять в отношении Белоруссии. Перед поездкой в штат Делавэр во вторник президент США отметил, что санкции против Минска действуют, но не стал углубляться в подробности.
Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель телеграм-канала Nexta ("Нехта"), признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.
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