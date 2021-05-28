Движение судов через Босфор приостановлено
21:09 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлено в пятницу из-за аварии танкера с нефтью, сообщает телеканал "Хабертюрк".
По его данным, 249-метровый танкер потерял ход и дрейфовал в сторону берега. Спасательному судну удалось остановить танкер в 300 метрах от побережья.
В Главном управлении береговой безопасности Турции сообщили, что инцидент произошел с судном "Рава". Согласно данным портала Vessel finder ("Вессел файндер"), идущий под флагом Хорватии танкер следовал по маршруту Новороссийск - Картахена.
Турецкие власти пока не сообщают, когда будет возобновлено движение через Босфор.
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