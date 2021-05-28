0
0
74
НОВОСТИ

Движение судов через Босфор приостановлено

21:09 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлено в пятницу из-за аварии танкера с нефтью, сообщает телеканал "Хабертюрк".

По его данным, 249-метровый танкер потерял ход и дрейфовал в сторону берега. Спасательному судну удалось остановить танкер в 300 метрах от побережья.

В Главном управлении береговой безопасности Турции сообщили, что инцидент произошел с судном "Рава". Согласно данным портала Vessel finder ("Вессел файндер"), идущий под флагом Хорватии танкер следовал по маршруту Новороссийск - Картахена.

Турецкие власти пока не сообщают, когда будет возобновлено движение через Босфор.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 28.05.2021
Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
0
92
19:20 27.05.2021
Армия РФ должна быть компактной, но эффективной - Путин
0
159
21:23 26.05.2021
"Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
0
234
18:50 26.05.2021
Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
0
252
13:00 26.05.2021
Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
0
267
16:12 25.05.2021
Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин
0
343
14:32 25.05.2021
Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины
0
336
18:00 24.05.2021
МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
0
440
17:00 24.05.2021
Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
0
410
12:30 23.05.2021
Сербия получила от России танки и бронемашины в рамках военно-технической помощи
0
534

Возврат к списку