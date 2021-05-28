40-летний житель столицы выдавил себе глаза в церкви

22:04 Источник: Lenta.ru

Житель Москвы по велению «голосов» в голове пришел в церковь на севере столицы и выдавил себе глаза, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, 40-летний москвич стоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал выписанные ему лекарства, но по какой-то причине они не помогали ему справиться со слуховыми галлюцинациями. Это привело к тому, что в какой-то момент мужчина подчинился «голосам».

Пострадавший остался жив. Одна из прохожих вызвала полицию и скорую помощь.