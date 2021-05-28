В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве

22:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Александр Жуков признан в США виновным в мошенничестве в интернете. Об этом сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на решение жюри присяжных в суде в нью-йоркском районе Бруклин.

Агентство не уточняет, когда состоится вынесение приговора и какое наказание грозит россиянину, который настаивает на том, что не совершал противоправных действий. Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса США. В январе 2019 года он был экстрадирован в Соединенные Штаты.