В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве
22:26 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянин Александр Жуков признан в США виновным в мошенничестве в интернете. Об этом сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на решение жюри присяжных в суде в нью-йоркском районе Бруклин.
Агентство не уточняет, когда состоится вынесение приговора и какое наказание грозит россиянину, который настаивает на том, что не совершал противоправных действий. Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса США. В январе 2019 года он был экстрадирован в Соединенные Штаты.
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