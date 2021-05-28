Светлана Разворотнева предложила обеспечить каждый район Москвы бесплатными кружками

22:39

Фото Екатерины Бибиковой



Финансы, потраченные родителями на оплату занятий в платных кружках и секция, нужно компенсировать из бюджета Москвы, считает член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. В российской столице также состоялся флешмоб в поддержку идеи обеспечить каждый район мегаполиса бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами. Его участники сфотографировались с атрибутами детского спорта и отдыха: боксерскими перчатками, надувными плавательными кругами и мячами. "Гарантировать досуг и занятость подрастающему поколению россиян, развить их здоровье и раскрыть потенциал – наша задача, - отметила Разворотнева. - Каждый район Москвы должен быть обеспечен бесплатными и современными культурно-досуговыми центрами, спортивными комплексами и бассейнами с хорошим преподавательским составом и всем необходимым инвентарем".

Как отмечает обшественница, внеклассные занятия в кружках и секция должны быть доступны семьям, а будущее детей не должно зависеть от кошелька родителей. Если Москва будет компенсировать финансы, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секция, столица станет лучшей в стране стартовой площадкой для развития потенциала детей и молодёжи, уверена Разворотнева.







