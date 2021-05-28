Светлана Разворотнева предложила обеспечить каждый район Москвы бесплатными кружками
22:39 28.05.2021
|
Фото Екатерины Бибиковой
Как отмечает обшественница, внеклассные занятия в кружках и секция должны быть доступны семьям, а будущее детей не должно зависеть от кошелька родителей. Если Москва будет компенсировать финансы, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секция, столица станет лучшей в стране стартовой площадкой для развития потенциала детей и молодёжи, уверена Разворотнева.
НОВОСТИ
- 22:26 28.05.2021
- В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве
- 22:04 28.05.2021
- 40-летний житель столицы выдавил себе глаза в церкви
- 21:36 28.05.2021
- Камыш включили в список угроз пожарной безопасности
- 21:09 28.05.2021
- Движение судов через Босфор приостановлено
- 21:01 28.05.2021
- Администрация Байдена пока не приняла решения по санкциям против Белоруссии
- 20:26 28.05.2021
- Участники Олимпиады сами будут отвечать за риски здоровью
- 20:11 28.05.2021
- Минск назвал условие возвращения режима свободной торговли с Украиной
- 19:40 28.05.2021
- Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" из-за героя-гея
- 19:25 28.05.2021
- Полиция Гамбурга открыла огонь по вооруженному ножом мужчине
- 19:14 28.05.2021
- Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать