Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
08:30 29.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Встреча в Сочи завершилась накануне поздно вечером. Об итогах встречи пока не сообщается.
Перед ее началом руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что привёз Владимиру Путиным документы, которые прояснят ситуацию с посадкой самолета Ryanair. Лукашенко также сказал, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не связана с этим инцидентом.
Лукашенко добавил, что после ознакомления с представленными документами Путину должно стать понятно, что происходило с самолетом компании Ryanair, который был вынужден сесть в Минске. Тогда был задержан белорусский журналист Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега. Эхо Москвы
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