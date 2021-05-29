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НОВОСТИ

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

08:30 29.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Встреча в Сочи завершилась накануне поздно вечером. Об итогах встречи пока не сообщается.

Перед ее началом руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что привёз Владимиру Путиным документы, которые прояснят ситуацию с посадкой самолета Ryanair. Лукашенко также сказал, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не связана с этим инцидентом.

Лукашенко добавил, что после ознакомления с представленными документами Путину должно стать понятно, что происходило с самолетом компании Ryanair, который был вынужден сесть в Минске. Тогда был задержан белорусский журналист Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега.  Эхо Москвы

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