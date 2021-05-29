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НОВОСТИ

Полковник Ассими Гоита стал временным президентом Мали

08:50 29.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Один из организаторов военного переворота в Мали полковник Ассими Гоита стал временным президентом страны. Согласно постановлению Конституционного суда страны, теперь уже бывший вице-президент будет руководить переходным процессом.

На этой неделе в Мали произошел второй за год переворот. Военные арестовали президента и премьер-министра. Их доставили на военную базу, а позже оба объявили о своей отставке.

Сообщается, что военных руководителей не устроили недавние перестановки в кабинете министров.  Эхо Москвы

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