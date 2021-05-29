0
0
142
НОВОСТИ

США вернут ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий

09:00 29.05.2021 Источник: Эхо Москвы

США на следующей неделе вернут ранее снятые санкции против 9 белорусских государственных предприятий. Кроме того, как сказали в Белом доме, Вашингтон в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей. Это связано с инцидентом вокруг самолета компании Ryanair. В частности, Соединенные штаты приостанавливают действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 29.05.2021
Дистанционный манипулятор на МКС поврежден космическим мусором
0
63
08:50 29.05.2021
Полковник Ассими Гоита стал временным президентом Мали
0
141
08:40 29.05.2021
Си Цзиньпин верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой - Байден
0
170
08:30 29.05.2021
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
0
221
22:39 28.05.2021
Светлана Разворотнева предложила обеспечить каждый район Москвы бесплатными кружками
0
598
22:26 28.05.2021
В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве
0
611
22:04 28.05.2021
40-летний житель столицы выдавил себе глаза в церкви
0
786
21:36 28.05.2021
Камыш включили в список угроз пожарной безопасности
0
652
21:09 28.05.2021
Движение судов через Босфор приостановлено
0
710
21:01 28.05.2021
Администрация Байдена пока не приняла решения по санкциям против Белоруссии
0
656

Возврат к списку