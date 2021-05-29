США вернут ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий

09:00 Источник: Эхо Москвы

США на следующей неделе вернут ранее снятые санкции против 9 белорусских государственных предприятий. Кроме того, как сказали в Белом доме, Вашингтон в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей. Это связано с инцидентом вокруг самолета компании Ryanair. В частности, Соединенные штаты приостанавливают действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Эхо Москвы