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Дистанционный манипулятор на МКС поврежден космическим мусором

09:30 29.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Космический мусор повредил дистанционный манипулятор на МКС. Однако это не сказалось на работе устройства, заверили представители Канадского космического агентства, где разрабатывали прибор. Осколок повредил теплозащитное покрытие. Канадский манипулятор на МКС используется для обслуживания внешней поверхности станции, замены оборудования, транспортировки грузов и космонавтов, а также при стыковке кораблей. Им может управлять экипаж станции, или специалисты с Земли.  Эхо Москвы

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