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НОВОСТИ

В России изменены правила оформления загранпаспорта

10:00 29.05.2021 Источник: Газета.Ru

30 мая в силу вступает приказ МВД, изменяющий правила оформления загранпаспорта.

Теперь россияне, которые хотят оформить заграничный паспорт, должны приехать в РФ. Срок оформления документа при подаче заявления по месту прописки будет составлять месяц, по месту пребывания — три месяца. Также в МВД пересмотрели случаи, когда человек освобождается от госпошлины при выдаче нового загранпаспорта или замене старого — взнос не нужно будет платить пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Во всех остальных случаях госпошлина составит тысячу рублей при получении заграничного паспорта старого образца и пять тысяч рублей — нового, для которого также требуется сдать отпечатки пальцев.

Ранее стало известно, что в электронном сертификате человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19, может содержаться информация о загранпаспорте. Для этого надо заполнить сведения на портале государственных услуг.  Газета.Ru

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