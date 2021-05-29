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НОВОСТИ

Долги россиян по ипотеке превысили 10 трлн рублей

10:30 29.05.2021 Источник: РБК

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле превысила 10 трлн руб., следует из опубликованной статистики Центробанка. За месяц россияне оформили более 191 тыс. кредитов на 551 млрд руб. За месяц задолженность выросла на 2,9%, а за год — более чем на четверть, 25,8%.

Годом ранее, в мае 2020 года, объем задолженности составлял 7,98 трлн руб. С 2018 года задолженность по ипотека выросла почти в два раза.  РБК

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