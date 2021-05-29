Судно с 14 разлагающимися телами прибило к берегам Тринидад и Тобаго
11:00 29.05.2021 Источник: Газета.Ru
К берегам острова Белль-Гарден, который находится в составе Тринидад и Тобаго, прибило судно с 14 телами на борту, которые находятся в состоянии сильного разложения, сообщает полиция островного государства в Facebook.
«Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел <...> сложенных в лодке, которая была замечена сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго», — заявили в полиции.
Сообщения о неуправляемом судне поступили от рыбаков, которые в 6.30 по местному времени вышли в море. В агентстве по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго уточнили, что судно с 14 разлагающимися телами является иностранным. На данный момент полиция проводит опознание погибших и выяснение причин смерти. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:30 29.05.2021
- Долги россиян по ипотеке превысили 10 трлн рублей
- 10:00 29.05.2021
- В России изменены правила оформления загранпаспорта
- 09:30 29.05.2021
- Дистанционный манипулятор на МКС поврежден космическим мусором
- 09:00 29.05.2021
- США вернут ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий
- 08:50 29.05.2021
- Полковник Ассими Гоита стал временным президентом Мали
- 08:40 29.05.2021
- Си Цзиньпин верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой - Байден
- 08:30 29.05.2021
- Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
- 22:39 28.05.2021
- Светлана Разворотнева предложила обеспечить каждый район Москвы бесплатными кружками
- 22:26 28.05.2021
- В США россиянина признали виновным в интернет-мошенничестве
- 22:04 28.05.2021
- 40-летний житель столицы выдавил себе глаза в церкви
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать