В России выявили 9 289 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 289, до 5 053 748. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 250. Всего уже выздоровели 4 670 484 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 401 против 404 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 120 807 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,39%, следует из данных штаба.