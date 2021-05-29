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НОВОСТИ

Около 17000 подписей собрано за инициативу Анатолия Вассермана по отмене пенсионной реформы

12:35 29.05.2021

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Фото Алёны Куреновой
Примерно 15000 подписей было собрано волонтёрами дискуссионного клуба «Все по уму!» в поддержку инициативы о возвращении в России прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Еще более 2000 человек поддержали эту идею на сайте Анатолия Вассермана, сообщил сам аналитик и участник интеллектуальных игр.

«Всего волонтеры клуба «Все по уму» собрали более 15 тысяч подписей в подписных листах в поддержку моей инициативы по возвращению прежнего пенсионного возраста. Из-за эпидемиологической ситуации в городе сбор подписей продлен до 10 июня. Это позволит волонтерам опросить всех желающих», - сказал Анатолий Вассерман, отметив, что еще порядка 2 тысяч подписей оставили пользователи на сайте wasserman.su.

Вассерман выступил с предложением об отмене или пересмотре пенсионной реформы, проведенной в России, поскольку считает ее ошибочной, несправедливой и плохо продуманной. "Дело в самой нынешней концепции пенсионного обеспечения. Сейчас Пенсионный фонд строится с опорой на фонд заработной платы. На мой взгляд, это в принципе неверно, потому что пенсии, даже когда они заработаны нормально, фактически оплачиваются из текущих работ", - уверен аналитик.

По словам Вассермана, пенсия не должна быть уравнительной:" При начислении выплат необходимо учитывать размер трудового стажа, высшее образование, квалификацию и научную степень, а также вредные условия труда".

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