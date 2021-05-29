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Россия является главным партнером Армении по вопросам безопасности - Пашинян

13:00 29.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает оставаться главным партнером Армении по вопросам безопасности, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - главной системой безопасности. Об этом в субботу на встрече с активистами партии "Гражданский договор" заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Хочу подчеркнуть, что в сфере безопасности главным нашим партнером является Россия, с которой у нас есть соглашения об объединенной группировке войск и объединенной системе ПВО. ОДКБ является основной системой безопасности для нашей страны и должна оставаться таковой", - заявил он.

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