Фотографы с животными могут работать только на пляжах, где нельзя купаться - МЧС
14:00 29.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фотографам с животными разрешено работать только на пляжах, которые не предусмотрены для купания. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в видеоинтервью ТАСС, которое будет опубликовано 31 мая. По его словам, это предусматривают новые правила пользования пляжами, вступившие в силу с 1 января 2021 года.
"Что касается работы фотографов, что касается вообще посещения мест отдыха с животными, то мы устанавливаем данные ограничения лишь на пляжах, которые оборудуются специально для купания людей", - сказал он.
Печенин добавил, что на пляжах, где разрешено купание, не должны находиться животные. "Что касается просто побережья, мест отдыха, там, где можно загорать и нет мест для купания, там могут осуществлять какую-то деятельность и фотографы, и гулять люди с собаками, с какими-то другими животными. Это не ограничивается", - подчеркнул он.
1 января 2021 года в России вступили в силу единые правила пользования пляжами, которые в том числе устанавливают запрет приводить на пляжи животных, за исключением собак-поводырей.
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