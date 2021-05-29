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Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"

16:00 29.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия - За правду".

На заседании палаты депутатов в субботу председатель справороссов Сергей Миронов вручил Сигалу партийный билет. Ранее он был членом партии "За правду" (22 февраля объединилась со "Справедливой Россией" и "Патриотами России"). Сигал будет заниматься вопросами экологии.

Ранее в пресс-службе справороссов ТАСС уточняли, что актер не будет баллотироваться в Госдуму из-за наличия американского гражданства. Российское гражданство он получил в ноябре 2016 года.

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