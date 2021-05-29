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Инга Юмашева: Запрет суррогатного материнства для иностранцев будет полезен с точки зрения демографии

15:12 29.05.2021

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Фото Александра Чикина
Законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев, предложенный вице-спикером Госдумы Петром Толстым был поддержан депутатом Ингой Юмашевой. «Считаю, что данная мера необходима. Приходится констатировать факт появления индустрии суррогатного материнства в «черной» и «серой» зоне. Государство не является полноценным регулятором: не владеет ситуацией, не контролирует целый сектор – рынок суррогатного материнства является «слепой зоной» для государства. Дети, рожденные от суррогатных матерей в России, вывозятся в неизвестном направлении, и их судьбу невозможно отследить», – отмечает парламентарий.

По словам Юмашевой, для нарушителей закона нужно предусмотреть уголовное наказание. «Считаю предложенное изменение в законодательстве взвешенными и своевременным», – говорит депутат.

Как утверждает Петр Толстой, услуга суррогатного материнства для иностранцев – это скрытая продажа российских детей за рубеж. «Что мы точно сделаем – это, безусловно, запретим продажу детей иностранцам под предлогом суррогатного материнства», – говорит Толстой.

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