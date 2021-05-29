Инга Юмашева: Запрет суррогатного материнства для иностранцев будет полезен с точки зрения демографии
15:12 29.05.2021
|Фото Александра Чикина
По словам Юмашевой, для нарушителей закона нужно предусмотреть уголовное наказание. «Считаю предложенное изменение в законодательстве взвешенными и своевременным», – говорит депутат.
Как утверждает Петр Толстой, услуга суррогатного материнства для иностранцев – это скрытая продажа российских детей за рубеж. «Что мы точно сделаем – это, безусловно, запретим продажу детей иностранцам под предлогом суррогатного материнства», – говорит Толстой.
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