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НОВОСТИ

Общение Путина и Лукашенко продолжается в субботу в Сочи - Песков

17:00 29.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают в субботу общение в Сочи, куда белорусский лидер прибыл в пятницу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня общение двух президентов продолжается", - сказал представитель Кремля.

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