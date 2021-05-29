Общение Путина и Лукашенко продолжается в субботу в Сочи - Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают в субботу общение в Сочи, куда белорусский лидер прибыл в пятницу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня общение двух президентов продолжается", - сказал представитель Кремля.