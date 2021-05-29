В Госдуме поддержали предложение депутата Романа Романенко о помощи молодежи в трудоустройстве
17:12 29.05.2021
|Фото Ивана Степанова
Наталья Кувшинова напомнила, что вконце прошлого года был принят Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской Федерации», в котором в числе прочих закрепляется понятие «молодой специалист»: "Уже тогда мы говорили о продолжении работы по совершенствованию нормативной базы в этой части. И инициатива о поддержке выпускников в их трудоустройстве - важный механизм получения первого рабочего места. Считаю, что выплата, которая позволит частично компенсировать уплату страховых взносов на молодого специалиста, может стать одним из стимулов для работодателей, принимающих выпускников на работу".
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