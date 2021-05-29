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НОВОСТИ

В Госдуме поддержали предложение депутата Романа Романенко о помощи молодежи в трудоустройстве

17:12 29.05.2021

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Фото Ивана Степанова
Поддержанная Минтрудом идея введения сертификата для выпускников вузов и ссузов на первое трудоустройство также была одобрена председателем подкомитета по делам молодёжи Натальей Кувшиновой. Инициатор идеи, депутат, Герой России Роман Романенко отметил, что работодатели всегда с неохотой брали молодых специалистов. "Но нынешняя ситуация усугубилась последствиями пандемии, которая в целом очень негативно повлияла на рынок труда. В качестве одной из мер реабилитации я предложил выдавать выпускникам вузов и ссузов вместе с дипломом специальный сертификат на 100 тысяч рублей в качестве компенсации работодателю части расходов по уплате страховых взносов за этого работника. Инициатива уже нашла поддержку в Минтруде», - отметил парламентарий.

Наталья Кувшинова напомнила, что вконце прошлого года был принят Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской Федерации», в котором в числе прочих закрепляется понятие «молодой специалист»: "Уже тогда мы говорили о продолжении работы по совершенствованию нормативной базы в этой части. И инициатива о поддержке выпускников в их трудоустройстве - важный механизм получения первого рабочего места. Считаю, что выплата, которая позволит частично компенсировать уплату страховых взносов на молодого специалиста, может стать одним из стимулов для работодателей, принимающих выпускников на работу".

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