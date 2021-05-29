Чехию покинули попавшие под сокращение 54 сотрудника посольства РФ
17:30 29.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятьдесят четыре сотрудника посольства РФ в Чехии, попавшие под инициированное чешской стороной сокращение штатов дипломатических представительств России в Праге и Чехии в Москве, в субботу покинули страну. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.
"Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии, - сказал он. - Они вылетели из Праги в Москву спецбортом летного отряда "Россия".
Вторая группа сотрудников диппредставительства и членов их семей в понедельник, 31 мая, во второй половине дня вылетит из Чехии также на спецборте летного отряда "Россия". На этом завершится процесс приведения штата посольства РФ в паритетное соответствие со штатом дипломатической миссии Чехии в Москве.
Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня могут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.
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