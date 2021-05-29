Руанда приняла признание Парижем ответственности за геноцид в стране - президент Кагаме

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руанда принимает признание президента Франции Эмманюэля Макрона, что Париж несет долю ответственности за геноцид в этом африканском государстве в 1994 году. Об этом заявил в опубликованном в субботу агентством Франс Пресс (АФП) интервью президент Руанды Поль Кагаме.

"Это большой шаг, мы должны его принять", - отметил он.

Макрон в ходе визита в Руанду заявил в четверг, что Франция несет долю ответственности за то, что не смогла предотвратить геноцид, однако не была его соучастницей. Французская сторона, отмечает АФП, не принесла извинений, на что надеялись семьи погибших во время этих событий.

Кагаме, в свою очередь, выделил заявление французского президента о том, что ни один человек, подозреваемый в преступлениях геноцида, не сможет избежать суда.