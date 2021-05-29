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Минцифры объявило о начале безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика

19:00 29.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о старте безвизового въезда иностранцев в Россию по паспорту болельщика - Fan ID. Въезжать по этому документу можно с сегодняшнего дня и до дня проведения последнего матча чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге - 2 июля, сообщается на сайте ведомства.

"Порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча в 23:59 2 июля 2021 года", - поясняет министерство.

Минцифры отметило, что паспорта болельщика, полученные для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, не дают права прохода на матчи Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт- Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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