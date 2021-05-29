Задержаны двое мужчин, подозреваемых в стрельбе по ребенку на детской площадке в Ленобласти
19:30 29.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Оперативники задержали двух мужчин, которых подозревают в стрельбе по ребёнку на детской площадке в Ленинградской области. У них изъяли пистолет и патроны.
Полиция доставила в отделение 67-летнего пенсионера и его 45-летнего сына. При обыске в их квартире в центре Кингисеппа обнаружили боеприпасы и пистолет, из которого, по данным экспертов, можно вести огонь. Мужчин задержали из-за происшествия, которое случилось на детской площадке в начале апреля, напоминает портал 47-news. Злоумышленник выстрелил в шею десятилетнему мальчику. Для того, чтобы спасти ребёнка, его вертолётом доставили в Петербург и срочно прооперировали. 78-й телеканал сообщает, что сейчас школьник уже полностью оправился от ранения, однако его мать рассказала, что у мальчика осталась психологическая травма. После происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, позже к нему добавили ещё одно — о покушении на убийство.
Подозреваемых поместили в камеру на двое суток. Суд пока не выбрал для них меру пресечения. Эхо Москвы
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