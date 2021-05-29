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Лукашенко на встрече с Путиным не просил дополнительной экономической помощи - Песков

20:00 29.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным не ставил вопрос об увеличении экономической помощи, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился", - сказал представитель Кремля.

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Софии Сапеги, ее судьба Москве небезразлична. 

"Президент Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair. По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична", - сказал Песков.

При этом он отметил, что Кремль принимает во внимание то, что у Сапеги "есть вид на жительство в Белоруссии". "Поэтому мы исходим из того, что все должно происходить в рамках закона. Президент поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки", - добавил Песков.

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