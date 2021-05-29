В Москве за день выпало около 40% месячной нормы осадков
20:30 29.05.2021 Источник: Интерфакс
Прирост осадков на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ с утра субботы составил 20 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.
"По предварительным оценкам, за день в городе выпало около 40% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00", - рассказал представитель метеобюро.
Месячная норма осадков для мая в столице - 51 мм.
Ранее сообщалось, что сильный ливень в Москве привел к подтоплениям и перебоям в работе общественного транспорта на Боровском шоссе, проспекте Генерала Дорохова, Комсомольской площади и площади Борьбы.
НОВОСТИ
- 20:00 29.05.2021
- Лукашенко на встрече с Путиным не просил дополнительной экономической помощи - Песков
- 19:30 29.05.2021
- Задержаны двое мужчин, подозреваемых в стрельбе по ребенку на детской площадке в Ленобласти
- 19:00 29.05.2021
- Минцифры объявило о начале безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика
- 18:32 29.05.2021
- Андрей Воробьев открыл выставку о подвиге врачей и священнослужителей «Врачеватели душ и телес»
- 18:30 29.05.2021
- СК не стал возбуждать дело против полицейского, ударившего женщину в живот на акции в поддержку Навального - правозащитник
- 18:00 29.05.2021
- Руанда приняла признание Парижем ответственности за геноцид в стране - президент Кагаме
- 17:30 29.05.2021
- Чехию покинули попавшие под сокращение 54 сотрудника посольства РФ
- 17:12 29.05.2021
- В Госдуме поддержали предложение депутата Романа Романенко о помощи молодежи в трудоустройстве
- 17:00 29.05.2021
- Общение Путина и Лукашенко продолжается в субботу в Сочи - Песков
- 16:00 29.05.2021
- Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать