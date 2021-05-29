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В Москве за день выпало около 40% месячной нормы осадков

20:30 29.05.2021 Источник: Интерфакс

Прирост осадков на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ с утра субботы составил 20 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"По предварительным оценкам, за день в городе выпало около 40% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00", - рассказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков для мая в столице - 51 мм.

Ранее сообщалось, что сильный ливень в Москве привел к подтоплениям и перебоям в работе общественного транспорта на Боровском шоссе, проспекте Генерала Дорохова, Комсомольской площади и площади Борьбы.

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