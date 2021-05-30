Эрдоган сообщил сроки начала строительства канала в обход пролива Босфор

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в субботу, что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Анадолу.

"Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом", - цитирует агентство Эрдогана. По словам президента Турции, строительство канала повысит геостратегическую значимость Стамбула.

Президент информировал, что на правом и левом берегах будущей водной артерии будут построены два города.