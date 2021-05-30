0
0
74
НОВОСТИ

Разведка Британии допускает возможность утечки вируса COVID-19 из Уханьского института - СМИ

09:30 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская разведка считает теперь правдоподобной версию, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР. Об этом сообщает в воскресенье газета "Санди таймс" со ссылкой источники в спецслужбах королевства.

Издание отмечает, что сначала западные разведки, включая британскую, считали маловероятной версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако теперь, сообщили неназванные источники газете, была проведена переоценка позиции и версия перешла в разряд правдоподобных.

При этом "Санди таймс" приводит мнение источника в американской разведке. Он выразил обеспокоенность, что если причину возникновения инфекции, поразившей весь мир, не найти, то "это может произойти снова".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:15 30.05.2021
Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации
0
0
10:00 30.05.2021
Лететь в Крым "Белавиа" пока не собирается
0
45
09:45 30.05.2021
В воскресенье 30 мая в Москве будет прохладно и дождливо
0
59
09:15 30.05.2021
Эрдоган сообщил сроки начала строительства канала в обход пролива Босфор
0
85
09:00 30.05.2021
Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
0
85
22:33 29.05.2021
Светлана Разворотнева провела опрос среди москвичей: людям необходимы бассейны
0
599
21:00 29.05.2021
Илон Маск показал прототип космического корабля Starship SN16
0
711
20:30 29.05.2021
В Москве за день выпало около 40% месячной нормы осадков
0
809
20:00 29.05.2021
Лукашенко на встрече с Путиным не просил дополнительной экономической помощи - Песков
0
882
19:30 29.05.2021
Задержаны двое мужчин, подозреваемых в стрельбе по ребенку на детской площадке в Ленобласти
0
871

Возврат к списку