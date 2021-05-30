Разведка Британии допускает возможность утечки вируса COVID-19 из Уханьского института - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская разведка считает теперь правдоподобной версию, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР. Об этом сообщает в воскресенье газета "Санди таймс" со ссылкой источники в спецслужбах королевства.

Издание отмечает, что сначала западные разведки, включая британскую, считали маловероятной версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако теперь, сообщили неназванные источники газете, была проведена переоценка позиции и версия перешла в разряд правдоподобных.

При этом "Санди таймс" приводит мнение источника в американской разведке. Он выразил обеспокоенность, что если причину возникновения инфекции, поразившей весь мир, не найти, то "это может произойти снова".