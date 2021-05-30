В воскресенье 30 мая в Москве будет прохладно и дождливо

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в Москве будет от 14 до 16 градусов тепла, ночью похолодает до шести градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 15 градусов тепла, в ночь на понедельник термометры покажут 5 градусов тепла.

Атмосферное давление составит в регионе 749 мм ртутного столба.