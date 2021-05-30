Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители тысяч домов готовятся к эвакуации из-за угрозы наводнений в крупнейшем новозеландском регионе Кентербери. Об этом в воскресенье сообщает агентство Рейтер.

По его данным, министр управления чрезвычайными ситуациями Крис Фаафои в ходе брифинга, посвященного наводнениям, заявил, что в зоне затопления могут оказаться около трех тысяч домов. Ранее метеорологическая служба Новой Зеландии объявила наивысший - красный - уровень опасности из-за сильных дождей в регионе Кентербери и других районах.