Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации
10:15 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители тысяч домов готовятся к эвакуации из-за угрозы наводнений в крупнейшем новозеландском регионе Кентербери. Об этом в воскресенье сообщает агентство Рейтер.
По его данным, министр управления чрезвычайными ситуациями Крис Фаафои в ходе брифинга, посвященного наводнениям, заявил, что в зоне затопления могут оказаться около трех тысяч домов. Ранее метеорологическая служба Новой Зеландии объявила наивысший - красный - уровень опасности из-за сильных дождей в регионе Кентербери и других районах.
НОВОСТИ
- 10:00 30.05.2021
- Лететь в Крым "Белавиа" пока не собирается
- 09:45 30.05.2021
- В воскресенье 30 мая в Москве будет прохладно и дождливо
- 09:30 30.05.2021
- Разведка Британии допускает возможность утечки вируса COVID-19 из Уханьского института - СМИ
- 09:15 30.05.2021
- Эрдоган сообщил сроки начала строительства канала в обход пролива Босфор
- 09:00 30.05.2021
- Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
- 22:33 29.05.2021
- Светлана Разворотнева провела опрос среди москвичей: людям необходимы бассейны
- 21:00 29.05.2021
- Илон Маск показал прототип космического корабля Starship SN16
- 20:30 29.05.2021
- В Москве за день выпало около 40% месячной нормы осадков
- 20:00 29.05.2021
- Лукашенко на встрече с Путиным не просил дополнительной экономической помощи - Песков
- 19:30 29.05.2021
- Задержаны двое мужчин, подозреваемых в стрельбе по ребенку на детской площадке в Ленобласти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать