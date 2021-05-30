0
0
110
НОВОСТИ

Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 мая, 2021

10:30 30.05.2021 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 169 млн 953 тыс. 37, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 533 тыс. 629 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 251 тыс. 944 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 594 тыс. 306 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:18 30.05.2021
Данные о заражении коронавирусом в России на 30 мая, 2021
0
73
10:23 30.05.2021
Митрополит Иларион: Я думаю, что COVID-19 имеет искусственное происхождение
0
172
10:15 30.05.2021
Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации
0
146
10:00 30.05.2021
Лететь в Крым "Белавиа" пока не собирается
0
247
09:45 30.05.2021
В воскресенье 30 мая в Москве будет прохладно и дождливо
0
181
09:30 30.05.2021
Разведка Британии допускает возможность утечки вируса COVID-19 из Уханьского института - СМИ
0
209
09:15 30.05.2021
Эрдоган сообщил сроки начала строительства канала в обход пролива Босфор
0
244
09:00 30.05.2021
Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
0
205
22:33 29.05.2021
Светлана Разворотнева провела опрос среди москвичей: людям необходимы бассейны
0
655
21:00 29.05.2021
Илон Маск показал прототип космического корабля Starship SN16
0
770

Возврат к списку