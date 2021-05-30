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Митрополит Иларион: Я думаю, что COVID-19 имеет искусственное происхождение

10:23 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) выразил свое личное мнение о происхождении инфекции COVID-19. Он считает, что вирус был искусственно выведен.

"Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, думаю, что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы в том, чтобы развивалась противопрививочная кампания", - сказал митрополит в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Иларион также добавил, что речь идет именно о массовой кампании, которая проводится против вакцинации на различных социальных площадках в интернете. "К сожалению, эта кампания оказывает воздествие на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать", - отметил он.

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