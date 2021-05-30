Данные о заражении коронавирусом в России на 30 мая, 2021
11:18 30.05.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 694 случая, это максимальное значение с 19 марта, умерли за сутки 355 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 694 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 301 (13,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в России выявлено максимальное с 19 марта количество заболевших коронавирусом, тогда было зафиксировано 9 тыс. 699 новых случаев, по выздоровлении из больниц выписаны 7 тыс. 386 человек, от коронавируса умерли 355 пациентов.
Наименьшее количество заболевших за сутки выявлено в Магаданской области - пять, в Туве - четыре, по одному заболевшему в Еврейской АО, в Ненецком и Чукотском АО.
Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 63 тыс. 442 случая коронавирусной инфекции, 121 тыс. 162 умерших и 4 млн 677 тыс. 870 выписанных.
НОВОСТИ
- 10:30 30.05.2021
- Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 мая, 2021
- 10:23 30.05.2021
- Митрополит Иларион: Я думаю, что COVID-19 имеет искусственное происхождение
- 10:15 30.05.2021
- Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации
- 10:00 30.05.2021
- Лететь в Крым "Белавиа" пока не собирается
- 09:45 30.05.2021
- В воскресенье 30 мая в Москве будет прохладно и дождливо
- 09:30 30.05.2021
- Разведка Британии допускает возможность утечки вируса COVID-19 из Уханьского института - СМИ
- 09:15 30.05.2021
- Эрдоган сообщил сроки начала строительства канала в обход пролива Босфор
- 09:00 30.05.2021
- Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
- 22:33 29.05.2021
- Светлана Разворотнева провела опрос среди москвичей: людям необходимы бассейны
- 21:00 29.05.2021
- Илон Маск показал прототип космического корабля Starship SN16
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать