0
0
0
НОВОСТИ

Данные о заражении коронавирусом в России на 30 мая, 2021

11:18 30.05.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 694 случая, это максимальное значение с 19 марта, умерли за сутки 355 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 694 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 301 (13,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России выявлено максимальное с 19 марта количество заболевших коронавирусом, тогда было зафиксировано 9 тыс. 699 новых случаев, по выздоровлении из больниц выписаны 7 тыс. 386 человек, от коронавируса умерли 355 пациентов.

Наименьшее количество заболевших за сутки выявлено в Магаданской области - пять, в Туве - четыре, по одному заболевшему в Еврейской АО, в Ненецком и Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 63 тыс. 442 случая коронавирусной инфекции, 121 тыс. 162 умерших и 4 млн 677 тыс. 870 выписанных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 30.05.2021
Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 мая, 2021
0
161
10:23 30.05.2021
Митрополит Иларион: Я думаю, что COVID-19 имеет искусственное происхождение
0
177
10:15 30.05.2021
Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации
0
151
10:00 30.05.2021
Лететь в Крым "Белавиа" пока не собирается
0
253
09:45 30.05.2021
В воскресенье 30 мая в Москве будет прохладно и дождливо
0
184
09:30 30.05.2021
Разведка Британии допускает возможность утечки вируса COVID-19 из Уханьского института - СМИ
0
212
09:15 30.05.2021
Эрдоган сообщил сроки начала строительства канала в обход пролива Босфор
0
248
09:00 30.05.2021
Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
0
206
22:33 29.05.2021
Светлана Разворотнева провела опрос среди москвичей: людям необходимы бассейны
0
657
21:00 29.05.2021
Илон Маск показал прототип космического корабля Starship SN16
0
770

Возврат к списку