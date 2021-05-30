В России испытали ракетный двигатель с самым долгим временем работы
12:11 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый ракетный двигатель смог работать на испытаниях более 3 тыс. секунд, что является рекордным показателем. Об этом сообщил главный конструктор АО "КБ Химавтоматики" Виктор Горохов в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
"Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более 3 тыс. секунд", - сказал Горохов.
По его словам, новое изделие устроено по замкнутой схеме, что делает его самым экономичным в мире среди всех кислородно-керосиновых двигателей.
Для примера стоит отметить, что на данный момент на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а ресурсные испытания двигателей третьих ступеней ракет как правило не длятся более 280 секунд.
НОВОСТИ
- 11:18 30.05.2021
- Данные о заражении коронавирусом в России на 30 мая, 2021
- 10:30 30.05.2021
- Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 мая, 2021
- 10:23 30.05.2021
- Митрополит Иларион: Я думаю, что COVID-19 имеет искусственное происхождение
- 10:15 30.05.2021
- Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации
- 10:00 30.05.2021
- Лететь в Крым "Белавиа" пока не собирается
- 09:45 30.05.2021
- В воскресенье 30 мая в Москве будет прохладно и дождливо
- 09:30 30.05.2021
- Разведка Британии допускает возможность утечки вируса COVID-19 из Уханьского института - СМИ
- 09:15 30.05.2021
- Эрдоган сообщил сроки начала строительства канала в обход пролива Босфор
- 09:00 30.05.2021
- Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
- 22:33 29.05.2021
- Светлана Разворотнева провела опрос среди москвичей: людям необходимы бассейны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать