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В России испытали ракетный двигатель с самым долгим временем работы

12:11 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый ракетный двигатель смог работать на испытаниях более 3 тыс. секунд, что является рекордным показателем. Об этом сообщил главный конструктор АО "КБ Химавтоматики" Виктор Горохов в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более 3 тыс. секунд", - сказал Горохов.

По его словам, новое изделие устроено по замкнутой схеме, что делает его самым экономичным в мире среди всех кислородно-керосиновых двигателей.

Для примера стоит отметить, что на данный момент на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а ресурсные испытания двигателей третьих ступеней ракет как правило не длятся более 280 секунд.

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