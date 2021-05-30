Майами: Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в банкетном зале в Майами, в результате чего по меньшей мере два человека были убиты и около 25 ранены. Об этом сообщает в воскресенье телеканал "Фокс ньюс".

По меньшей мере один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание "Майами геральд".