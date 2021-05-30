Майами: Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей
13:45 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в банкетном зале в Майами, в результате чего по меньшей мере два человека были убиты и около 25 ранены. Об этом сообщает в воскресенье телеканал "Фокс ньюс".
По меньшей мере один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание "Майами геральд".
НОВОСТИ
- 14:06 30.05.2021
- Истребителю пятого поколения Су-57 готовят обновления
- 12:11 30.05.2021
- В России испытали ракетный двигатель с самым долгим временем работы
- 11:18 30.05.2021
- Данные о заражении коронавирусом в России на 30 мая, 2021
- 10:30 30.05.2021
- Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 мая, 2021
- 10:23 30.05.2021
- Митрополит Иларион: Я думаю, что COVID-19 имеет искусственное происхождение
- 10:15 30.05.2021
- Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации
- 10:00 30.05.2021
- Лететь в Крым "Белавиа" пока не собирается
- 09:45 30.05.2021
- В воскресенье 30 мая в Москве будет прохладно и дождливо
- 09:30 30.05.2021
- Разведка Британии допускает возможность утечки вируса COVID-19 из Уханьского института - СМИ
- 09:15 30.05.2021
- Эрдоган сообщил сроки начала строительства канала в обход пролива Босфор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать